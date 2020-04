Coronavirus, in Belgio si torna a scuola il 18 maggio: 10 per classe e 4 m² di spazio per ogni alunno

In Belgio la premier Sophie Wilmes ha annunciato una riapertura graduale e parziale delle scuole a partire dal 18 maggio: in riferimento alle modalità, le autorità federali competenti per l’istruzione hanno reso noto che sarà ammesso un massimo di 10 alunni per classe, e, in merito al distanziamento, ognuno dovrà disporre di 4 m² di spazio.

“Riprendere le lezioni su una scala troppo ampia sarà complicato in termini di organizzazione. Ci sono 700mila giovani iscritti all’istruzione primaria e secondaria nella Federation Wallonie-Bruxelles (Fwb). Se solo 150mila di loro tornassero, in gruppi di 10, sarebbero già necessari 15mila locali. E’ realistico?“, ha chiesto Roland Lahaye, della confederazione Csb.