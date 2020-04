Coronavirus: in Belgio superati i 5mila morti, il 50% nelle case di riposo

In Belgio si sono registrati in totale 5mila decessi confermati o sospetti dovuti all’epidemia di Coronavirus, con il 50% dei morti nelle case di riposo e di cura: lo hanno confermato i portavoce del Ministero della Sanità e del Centro di crisi nella conferenza stampa quotidiana.

Ieri sono stati rilevati 313 decessi, che portano il totale a 5.163 di cui il 48% in ospedale e il 50% in case di riposo e cura (qui solo il 7,8% dei decessi è confermato da un test).

Il numero di casi complessivi è salito a 36.138, dopo che ieri sono stati registrati 1.329 nuovi positivi. Negli ospedali la situazione continua a migliorare.