Coronavirus, in Puglia beneficiari si rivendono i buoni spesa, la rabbia del sindaco: “È vergognoso, vi mando in galera”

Non c’è niente da fare: ad ogni emergenza, spuntano i soliti sciacalli che tentano di approfittarsi della situazione. Ne è un esempio quanto successo a Gravina, in provincia di Bari, dove alcuni furbetti hanno rivenduto i buoni spesa erogati dal Governo per l’emergenza Coronavirus. Adesso il Governo ha modificato la modalità di erogazione, riportando nome e cognome del beneficiario, ma qualche sciacallo si è mosso in anticipo prima ancora del provvedimento.

Pronta la reazione del sindaco Alessio Valente: “Ve lo dico subito: vi mando in galera. Ho saputo di qualcuno che si rivende i buoni. Per esempio se il buono ha il valore spesa di 100 euro, se lo rivende a 70 euro. Stiamo effettuando i controlli. È vergognoso, vi denuncio tutti”.