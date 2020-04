Coronavirus, il bilancio in Italia: ultime news dalle Regioni, DATI e aggiornamenti LIVE

Anche oggi 2 aprile 2020 vengono aggiornati di ora in ora i dati sui casi di coronavirus in Italia: ecco le informazioni regione per regione, da Nord a Sud, inserite a seguito di pubblicazione ufficiale.

Sale a 18 il numero dei pazienti guariti dal Coronavirus in Valle d’Aosta. Il dato è stato comunicato dall’Unità di crisi. Tra questi anche un bambino di quattro anni e mezzo e un’anziano di 75 anni.

In Veneto i casi positivi sono saliti oggi a 10111, 363 in più rispetto a ieri, i pazienti ricoverati sono scesi a 1670, 26 in meno rispetto a ieri sera ed anche quelli in terapia intensiva sono scesi a 345, 3 in meno rispetto a ieri, le persone isolate sono 20278, i deceduti in totale dal 21 febbraio sono stati 532, 503 in ospedale, con 14 morti da ieri sera, i guariti dimessi sono saliti a 1001.

Sono 1.128 le persone che risultano positive in Umbria. Secondo i dati, aggiornati ad oggi, resi noti dalla Regione, i guariti sono 23, di cui 13 residenti nella provincia di Perugia, 10 in quella di Terni. Risultano invece 182 clinicamente guariti, di cui 130 residenti nella provincia di Perugia e 52 in quella di Terni. I deceduti sono 38: 23 residenti nella provincia di Perugia e 12 in quella di Terni, 3 di fuori regione. Tra i 1.128 pazienti positivi, 38 sono di fuori regione, 844 sono residenti nella provincia di Perugia e 246 in quella di Terni. Sono ricoverati in 218: di questi, 157 sono residenti nella provincia di Perugia e 50 in quella di Terni, 11 sono di fuori regione. I ricoveri nell’ospedale di Perugia sono 69, 56 in quello di Terni, 35 a Città di Castello, 45 a Pantalla, 5 a Orvieto, 8 a Foligno. Dei 218 ricoverati, 47 sono in terapia intensiva, 19 nell’ospedale di Perugia, 15 in quello di Terni, 7 a Città di Castello, 5 in quello di Orvieto, 1 a Foligno. Le persone in osservazione sono 3.130: di questi, 2.340 sono nella provincia di Perugia e 790 in quella di Terni. Sempre alla stessa data risultano 4.563 soggetti usciti dall’isolamento, di cui 3.666 nella provincia di Perugia e 897 in quella di Terni. Complessivamente fino a ieri sono stati eseguiti 9.738 tamponi.

Superati i 4.000 contagi nelle Marche: nelle ultime 24 ore il Gores ha registrato 136 nuovi casi su 647 campioni esaminati pari al 21%. Una percentuale che conferma il rallentamento degli incrementi giornalieri: un trend che sta andando avanti da qualche giorno. Complessivamente i casi positivi nelle Marche sono 4.098 su 12.943 test effettuati.