Coronavirus, il bilancio in Italia: le news dalle Regioni e i DATI aggiornati

Anche oggi 4 aprile 2020 vengono aggiornati di ora in ora i dati sui casi di coronavirus in Italia: ecco le informazioni regione per regione, da Nord a Sud, inserite a seguito di pubblicazione ufficiale.

Dai dati aggiornati questa mattina, 1211 (+36 rispetto a ieri) sono le persone in Umbria che risultano positive al virus Covid-19, i guariti sono 41 (+11 rispetto a ieri). Risultano 203 i clinicamente guariti (+13 rispetto a ieri). I deceduti sono 41 (+2 rispetto a ieri). Sono ricoverati in 213 (stabile rispetto a ieri), di cui 43 (-5 rispetto a ieri) sono in terapia intensiva. Al momento le persone in isolamento sono 4158 (+22 rispetto a ieri) in totale e 5415 (+314) quelle uscite dall’isolamento. Nel complesso sono stati eseguiti 11047 tamponi (+437 rispetto a ieri).

In poco piu’ di 12 ore e’ salito di 29 unita’ il numero dei positivi al Coronavirus in Molise. Ieri sera erano 175, questa mattina 204. I dati complessivi sono stati diffusi dall’Azienda sanitaria regionale (Asrem). In terapia intensiva all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, Hub regionale per il Covid-19, sono ricoverate 6 persone, 22 in infettivi. Gli asintomatici a domicilio sono 127, ieri sera erano 106. In queste ore si e’ registrata anche una notizia positiva: il totale dei guariti dall’inizio dell’emergenza e’ salito a 6; ieri erano 3.