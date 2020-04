Coronavirus, il bilancio in Italia: ultime news dalle Regioni, i DATI aggiornati

Anche oggi 3 aprile 2020 vengono aggiornati di ora in ora i dati sui casi di coronavirus in Italia: ecco le informazioni regione per regione, da Nord a Sud, inserite a seguito di pubblicazione ufficiale.

Sono 10464 i positivi a Coronavirus in Veneto (+213 rispetto a ieri).

Sono 572 i deceduti, 784 i negativizzati e 20238 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati nelle strutture ospedaliere sono 1629 in area non critica (-7), 335 in terapia intensiva (0 variazione rispetto a ieri), 1031 i dimessi dal 21 febbraio. Resta la provincia di Verona quella col maggior numero di casi: 2488 (+50), segue la provincia di Padova, 2467 (+51) e quella di Treviso 1657 (+39).

Su 735 campioni analizzati sono 132 i positivi nelle Marche.