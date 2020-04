Coronavirus: bimbo nato positivo all’ospedale di Aosta

Un bimbo nato nei giorni scorsi all’ospedale di Aosta sarebbe risultato positivo al Coronavirus: la notizia non viene, al momento, ufficialmente confermata “per motivi di privacy” dall’ospedale Beauregard di Aosta.

Il reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Beauregard di Aosta ha attivato un protocollo, operativo dalla scorsa settimana, che prevede l’effettuazione di tamponi alle donne gravide alla 38ª-39ªsettimana di gestazione.

“Si tratta di un’azione volta a garantire il massimo livello di sicurezza per le nostre assistite che vengono sottoposte al tampone anche al momento del ricovero pre-parto. Questa procedura, con doppio tampone (il secondo lo facciamo al ricovero, al momento del travaglio e dell’induzione al parto), applicata, forse, per la prima volta in Italia, ci permette di poter fare entrare in sala parto, con le dovute attenzioni e con le opportune protezioni, anche i papa’ eventualmente “asintomatici”, che potranno cosi’ assistere al parto al fianco della mamma e accedere anche al reparto, seppur con alcune limitazioni e salvo, naturalmente, che non vi siano controindicazioni,” spiega il dottor Livio Leo, direttore della Sc Ostetricia e Ginecologia.