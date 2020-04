Coronavirus, Boccia alla Santelli: “Ritiro dell’ordinanza entro stasera o diffida”

Se il presidente della Calabria Jole Santelli non ritirerà l’ordinanza entro stasera il governo procederà con la diffida. E’ quanto avrebbe sottolineato, secondo quanto si apprende, il ministro delle Autonomie Francesco Boccia nel corso della videoconferenza con le regioni lanciando un appello al governatore. Senza una risposta entro questa sera, avrebbe spiegato, il governo procederà con una diffida e poi ad impugnare il provvedimento.

Per quanto riguarda il resto, il 95% delle ordinanze regionali è coerente con il Dpcm del premier Giuseppe Conte mentre il 5% non è del tutto coerente. Queste incongruenze saranno oggetto di confronto con il governo e chiarimenti attraverso le faq di Palazzo Chigi. E’ quanto è emerso, secondo quanto si apprende, durante la videoconferenza a cui hanno partecipato il ministro per le Autonomie Francesco Boccia e le regioni. Il confronto si è svolto in un clima positivo di collaborazione e volontà di trovare una via unitaria.