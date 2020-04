Coronavirus, Bonetti: “Le famiglie vanno sostenute, un assegno mensile e altri 15 giorni di congedo”

“Le famiglie hanno bisogno di essere sostenute nel loro ruolo educativo. Per questo ho proposto di inserire nel decreto di aprile, un assegno universale mensile per ogni figlio, e l’estensione per altri 15 giorni del congedo parentale straordinario, varato per l’emergenza Coronavirus. Ci sono i bambini piccoli da custodire, i più grandi da seguire nello studio a distanza“: lo ha dichiarato Elena Bonetti, Ministro per la Famiglia e le Pari Opportunità, in una intervista a Repubblica.

“L’assenza della scuola dal vivo ci ha messi di fronte a situazioni di malessere di certo acuite dall’emergenza. Non è soltanto questione di dotazioni tecniche, ma di disagio, indigenza. Per questo ho deciso di rafforzare il fondo contro la povertà educativa del dipartimento delle politiche della famiglia“, “molti bambini e ragazzi hanno sofferto. Dovremo trovare il modo di aiutarli. Ma abbiamo delle risorse. Trenta milioni da mettere al bando per progetti educativi. Penso a una rete di universitari che aiuti, gratuitamente chi è rimasto indietro sulla scuola. Ma anche al rafforzamento delle competenze informatiche, ancora cosa carenti. Penso a volontari e associazioni che facciano rete per non lasciare vuote le giornate estive dei più piccoli. È una sfida enorme. Non possiamo perderla“.