Coronavirus, Bonetti: “Ho fatto richiesta per l’apertura delle scuole d’infanzia nei mesi estivi”

“Ho già avanzato la richiesta di poter prospettare l’apertura delle scuole dell’infanzia, della scuola 0-6 e di poter usare luoghi, anche destinati alla scuola, nei mesi estivi, perché adesso non sarebbe possibile per lo stato attuale dei numeri del contagio, per poterli utilizzare per fare attività in piccoli gruppi con tutte le regole che verranno definite“: lo ha affermato a SkyTg24 il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti. “Collaborazione con i sindaci, con il terzo settore, con le associazioni del volontariato e con tutte quelle realtà che oggi gestiscono il percorso educativo 0-6. Su questo investirò anche risorse del mio ministero, almeno 35 milioni, ma il tema è adesso costruire una rete organizzata ed è quello che stiamo facendo in questi giorni“.

“Stiamo impegnando risorse importanti, sia economiche ma anche di scelte di indirizzo del Paese, che saranno poi pagate dalle nuove generazioni“.

“Stiamo ipotecando il loro futuro, quindi è chiaro che in questo investimento, anche di risorse economiche, non possiamo dimenticarci che i giovani devono essere oggi al centro, non solo nella tutela del loro benessere ma anche in prospettiva. Credo che questa sia anche l’occasione per ricostruire un’alleanza nuova all’interno del Paese che ricongiunga le generazioni e che ci faccia davvero comprendere quanto la responsabilità educativa non possa essere solamente un fatto solo delle famiglie ma debba essere davvero una responsabilità collettiva“.