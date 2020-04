Coronavirus: boom di casi in Russia, oltre un migliaio in 24 ore

Nell’arco di 24 ore la Russia ha registrato più di mille casi di Coronavirus: i dati ufficiali diffusi stamani e riportati dall’agenzia Tass parlano di un totale di quasi 7.497 casi in 81 regioni del Paese, 1.154 in più rispetto a ieri.

Nel bilancio anche altri 11 morti con Coronavirus e un totale 58 vittime.

Sono 494 le persone guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria in Russia.