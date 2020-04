Coronavirus, Borrelli: “Le mie parole fraintese”

“Le mie parole di oggi sono state fraintese, non ho parlato di date ed ho detto chiaramente che, come fatto fino ad ora, ogni decisione sarà presa sulla base delle osservazioni del Comitato Tecnico Scientifico“: lo ha dichiarato all’Adnkronos il capo della Protezione Civile e commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus Angelo Borrelli in riferimento alle dichiarazioni rilasciate durante un’intervista alla radio questa mattina. “Le misure attualmente in vigore, come annunciato dal Presidente del Consiglio, dureranno fino al 13 aprile poi il Governo valuterà, sulla base dell’evoluzione della situazione come proseguire“.