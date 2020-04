Coronavirus, Briatore: “In qualche mese la Cina comprerà tutte le migliori aziende italiane”

“Oggi la sfida è restare vivo e salvare i posti di lavoro”: lo ha affermato in un’intervista al Corriere della Sera l’imprenditore Flavio Briatore. “E’ una catastrofe per tutta l’economia. Così in qualche mese la Cina comprerà tutte le migliori aziende italiane. Il virus ci costringerà a cambiare ragionamenti. In che senso? È necessario precedere il virus, non inseguirlo. Ora dobbiamo cominciare a ragionare col virus, conviverci. Dobbiamo minimizzarne l’impatto perché la nostra vita è cambiata per sempre“.

Secondo Briatore è necessario “parlare con una voce unica, politica e dottori. Non destabilizzare le persone. Abbiamo fatto molti errori, come far circolare il virus. C’era l’esempio della Cina, ci siamo fatti trovare impreparati.”