Coronavirus, Brusaferro (ISS): Italia “molto lontana dall’immunità di gregge, l’epidemia non è finita”

L’Italia è molto lontana dall’immunità di gregge, che si verifica quando almeno il 60% della popolazione è stato colpito da un virus: lo ha spiegato Silvio Brusaferro, presidente dell’ISS, nella conferenza stampa sull’analisi dell’andamento epidemiologico, sottolineando con in Italia gli asintomatici potrebbero essere tra il 4 e il 7%.

“Il concetto di ‘liberi tutti’ può essere pericoloso. Soprattutto nel momento in cui si pensa che l’epidemia è finita, ma l’epidemia non è finita. E questo deve essere un messaggio importante. Siamo solo in una fase in cui il numero dei casi è più contenuto,” ha precisato Brusaferro.