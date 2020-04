Coronavirus, Brusaferro: “Il Paese si riattiva, riprenderemo le nostre vite ma non sarà come a Natale”

“Dovendo immaginare uno scenario, una visione, che poi vanno confortati con dati reali, ci immaginiamo che progressivamente riprendano le attività secondo una logica di prudenza, ma anche di inesorabilità. Suggeriamo di rilassare un po’ le misure partendo dalle attività produttive e poi commerciali, poi le attività a loro supporto e vediamo se il sistema tiene e si mantengono questi numeri. Andremo progressivamente ad articolare la nostra vita, che non sarà come la avevamo a Natale, ma dovrà mantenere delle regole fino all’arrivo del vaccino e di terapie che faranno dire che l’infezione è controllata e creiamo l’immunità di gregge“: lo ha spiegato oggi il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss) Silvio Brusaferro, durante una conferenza stampa a Roma. “Lentamente si riaprono le attività riorganizzando la vita delle persone, che possono muoversi, ma sapendo che devono rispettare alcun regole. Se facciamo una camminata o la spesa non dobbiamo farlo in una situazione di affollamento, i mezzi pubblici si useranno riorganizzando orari e accesso ai servizi, spalmandoli nella giornata senza che ci sia un picco di concentrazione e poi si potrà anche recuperare una dimensione di attività fisica e servizi sanitari per patologie non Covid. Mi piacerebbe che le persone potessero acquisire un livello di autonomia e movimento maggiore, ma se non rispettiamo queste misure la curva rischia di ripartire“.