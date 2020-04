Coronavirus, buone notizie dal Veneto: diminuiscono i pazienti ricoverati e aumentano i dimessi

“I casi di positività al Coronavirus in Veneto sono 17.825, in aumento di 117 unità rispetto ai dati di ieri“: lo ha reso noto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso della consueta conferenza stampa sull’emergenza Coronavirus.

I dati positivi si sostanziano nella diminuzione dei pazienti ricoverati e l’aumento dei pazienti dimessi. I pazienti ricoverati sono 1.156, 31 in meno rispetto ieri. Di questi, 114 sono i pazienti in terapia intensiva, 6 in meno rispetto a ieri.

Dall’inizio dell’emergenza, i pazienti dimessi sono 2.559, 51 in più rispetto a ieri. I decessi avvenuti in strutture ospedaliere sono 1.124.