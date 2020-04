Coronavirus, Burioni: “stiamo uscendo da un momento terribile, d’ora in poi usciremo tutti con la mascherina”

“Stiamo uscendo da momento terribile che ci ha fatto tremare i polsi, ma non possiamo mollare. Ora sappiamo che ne usciremo e quindi tornare a una vita normale”. Lo ha detto il virologo Roberto Burioni, ospite in studio a ‘Che tempo che fa’ su Rai2, parlando del contagio da Coronavirus, contagio che si attenuerà molto nei prossimi mesi. D’ora in poi “tutti dovremo uscire con la mascherina sul volto“. Prima si pensava che la mascherina dovesse averla solo chi si pensava fosse potenzialmente in grado di trasmettere il contagio, “invece abbiamo imparato che dobbiamo avere la mascherina“, ha aggiunto.