Coronavirus, Burioni avverte: “No alle ripartenze selvagge, potrebbero verificarsi nuovi focolai. I numeri che ci danno non sono reali”

Su eventuali nuove ondate di contagi da Coronavirus è “impossibile fare previsioni“: “Non conosciamo ancora bene questo virus, non sappiamo neanche se con la bella stagione si trasmetta meno“: lo ha affermato il virologo dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, Roberto Burioni, in un’intervista su QN.

Secondo l’esperto vanno evitate ripartenze selvagge, e se “la decisione di ripartire è politica“, la scienza può “minimizzare il rischio“. Il primo passo? “Bisogna sapere che dimensione ha l’epidemia. I numeri che ci danno non sono reali. Serve uno studio su un campione indicativo della popolazione per non navigare nel buio. È indispensabile, poi, un tracciamento digitale dei casi di contagio“.

“Mi fa paura l’ipotesi di dover combattere contro il nemico senza armi. Non sono ottimista. Potrebbero verificarsi nuovi focolai e sarebbe un problema. Ho paura che le aziende non abbiano gli strumenti, per questo bisogna cominciare ora a prepararsi alla riapertura“. Per le aziende, secondo il virologo, “ci sono 5 regole fondamentali: misurazione della temperatura all’entrata, mascherine per tutti i lavoratori, gel igienizzanti e disinfettanti per superfici, distanziamento sociale evitando assembramenti in mense e spogliatoi, smart working“. In particolare quest’ultimo “va favorito il più possibile“.