Coronavirus, la Calabria riparte: negozi autorizzati aperti la domenica, ok alle uscite per autistici e minori

La Calabria riparte e lo fa tramite due ordinanze firmate oggi dalla presidente della Regione Jole Santelli. In vigore dal 27 aprile, le ordinanze prevedono ripresa delle prestazioni ambulatoriali in strutture private accreditate e private autorizzate che, comunque, rispettino una serie di indicazioni, revoca della chiusura domenicale e nei festivi per le attivita’ commerciali consentite, e autorizzazione ad uscire oltre la prossimita’ della propria abitazione per persone affette da disturbi dello spettro autistico e dei minorenni purche’ in presenza di un genitore.