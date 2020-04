Coronavirus, in Calabria record di tamponi e di guariti: restano solo 9 in terapia intensiva, e il 95% dei test è NEGATIVO [DATI]

Nuovo record di tamponi giornalieri oggi in Calabria, con 980 test effettuati nelle ultime 24 ore: appena 46 persone sono risultate positive al Coronavirus, pari al 4,6% dei controllati, mentre il 95,4% è risultato negativo, confermando per l’ennesima volta che il virus non sta circolando in Calabria a maggior ragione a fronte di un elevatissimo numero di test effettuati. Tra l’altro questi controlli sono stati mirati al focolaio divampato nel giorno di Pasquetta presso la RSA “Villa Torano” di Torano Castello (Cosenza): dei 46 casi positivi odierni, ben 36 appartengono a pazienti/operatori di questa struttura, dove il totale dei contagiati accertati è di 58 persone (non si tratta del focolaio più grande della Calabria, il numero dei positivi è inferiore rispetto a quello di Chiaravalle). Sono comunque ancora in corso di verifica ulteriori tamponi della stessa RSA di Torano, il cui risultato arriverà domani.

Intanto con i dati odierni, il numero dei positivi accertati in Calabria sale a 1.009 persone su 19.209 tamponi complessivamente effettuati dall’inizio dell’epidemia. La percentuale dei positivi sui controllati scende ancora al 5,2% ed è di gran lunga la più bassa d’Italia: al secondo posto c’è la Sicilia, dove la percentuale dei controllati sui positivi (2.579 su 42.405 tamponi) è del 6%. In proporzione alla popolazione (5 milioni di residenti in Sicilia, 2 milioni in Calabria), in Calabria sono stati fatti più tamponi rispetto alla Sicilia, quindi il dato della bassa percentuale dei positivi è ancor più rilevante. Calabria e Sicilia sono, in ordine, le Regioni di tutto il Sud ad aver fatto il più alto numero di tamponi in base alla popolazione: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Sardegna ne hanno fatti molti di meno, a testimonianza di come nelle due Regioni (Calabria e Sicilia), appunto, si stiano facendo molti test.

Oggi in Calabria c’è stato un altro decesso a Cosenza e ben 9 guariti (4 a Catanzaro, 2 a Cosenza, 2 a Crotone e 1 a Vibo). Il riepilogo Regionale calabrese aggiornato alle 17 di oggi (dati ufficiali):

Totale casi: 1.009

Morti: 72

Guariti: 90

Attualmente ammalati: 847

Ricoverati nei reparti: 157

Ricoverati in terapia intensiva: 9

In isolamento domiciliare: 681

I numeri denotano come tra gli ammalati, la stragrande maggioranza (681) si trova in isolamento domiciliare perché si tratta di persone che non hanno sintomi, mentre diminuiscono ancora i ricoveri, sia nei reparti ordinari che nelle terapie intensive dove abbiamo appena 9 ricoverati, meno del 6% dei posti letto disponibili in Calabria. La situazione è assolutamente sotto controllo e migliora giorno dopo giorno.

I 1.009 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Cosenza 355 casi : 21 morti , 20 guariti , 47 ricoverati in reparto, 3 ricoverati in rianimazione, 264 in isolamento domiciliare.

: , , 47 ricoverati in reparto, 3 ricoverati in rianimazione, 264 in isolamento domiciliare. Reggio Calabria 269 casi : 15 morti , 28 guariti , 30 ricoverati in reparto, 4 ricoverati in rianimazione, 192 in isolamento domiciliare * .

: , , 30 ricoverati in reparto, 4 ricoverati in rianimazione, 192 in isolamento domiciliare . Catanzaro 203 casi : 25 morti , 27 guariti , 60 ricoverati in reparto, 2 ricoverati in rianimazione, 89 in isolamento domiciliare.

: , , 60 ricoverati in reparto, 2 ricoverati in rianimazione, 89 in isolamento domiciliare. Crotone 112 casi : 6 morti , 7 guariti , 15 ricoverati in reparto, 84 in isolamento domiciliare.

: , , 15 ricoverati in reparto, 84 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 70 casi : 5 morti , 8 guariti , 5 ricoverati in reparto, 55 in isolamento domiciliare.

* Nel bollettino di ieri erano stati inseriti erroneamente 8 casi positivi relativi all’ASP di Reggio Calabria, ma si trattava di casi già noti (secondo e terzo tampone), per cui nella stesura del report odierno è stata rettificato il dato. È in corso un’ulteriore verifica ottenuta incrociando i dati provenienti dai Laboratori, dal Dipartimento di Prevenzione e dai Reparti di Cura, in maniera da appurare eventuali, seppur minime, discrepanze. In base ai dati a disposizione di MeteoWeb, tra i 192 pazienti identificati in “isolamento domiciliare” in Provincia di Reggio Calabria, ce ne sono altri 35 che in realtà non esistono, perchè sono secondi o terzi tamponi effettuati a casi già noti. Attendiamo dopo le verifiche della Regione la conferma ufficiale, che porterebbe il conteggio complessivo dei casi della Provincia di Reggio Calabria a 234 e quelli della Regione a 974.

I soggetti in quarantena volontaria sono 7.232, così distribuiti:

Reggio Calabria 2.047

Cosenza: 1.560

Catanzaro: 1.677

Crotone: 1.478

Vibo Valentia: 470

Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 14.902. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro. E’ attivo per donazioni alla Protezione civile regionale il c/c IBAN IT 59 S 03111 04599 000000000917 intestato a Regione Calabria emergenza Covid 19.