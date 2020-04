Il Coronavirus sparirà col caldo? Burioni e Lopalco: “Tutti i virus respiratori circolano meno nella bella stagione. Sperare non guasta”

“Purtroppo nutro dei dubbi sull’influenza di temperature di quel livello sulla circolazione del virus. Ma sperare non guasta“: lo ha scritto su Twitter l’epidemiologo Pierluigi Lopalco rispondendo a chi gli domandava se superare i +27°C possa rappresentare un possibile aiuto contro il Coronavirus. Gli fa eco, sempre sui social, il virologo Roberto Burioni: “Posto che è un virus mai apparso sulla faccia della terra e non si può dire niente tutti i virus respiratori circolano meno nella bella stagione. Speriamo che questo non faccia eccezione per darci una tregua (perché poi a ottobre torna!)“.