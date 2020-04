Con 298 Sì, 142 No e 2 astenuti, l’Aula della Camera dà la fiducia al Governo sul decreto recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, cosiddetto ‘Cura Italia’ (Approvato dal Senato). La questione di fiducia è stata posta nella seduta di ieri, mercoledì 22 aprile, dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, a nome del governo.