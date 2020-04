Coronavirus: in Campania negozi chiusi il 25-26 aprile e il 1° maggio

In Campania i negozi rimarranno chiusi nel pomeriggio del 25 aprile e nell’intera giornata del 26 aprile e del 1° maggio: lo stabilisce un’ordinanza del presidente Vincenzo De Luca. Nelle date indicate “su tutto il territorio regionale è fatto obbligo di chiusura festiva delle attività di vendita, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali“. Uniche eccezioni “le farmacie e parafarmacie, le edicole e i distributori di carburante e con la precisazione che i distributori automatici di tabacchi posti all’esterno delle rivendite potranno restare in funzione“.

Il mancato rispetto delle misure comporterà una multa da 400 a 3mila euro e, nei casi previsti, la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.