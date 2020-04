Coronavirus: Carrara (Fi), ‘folle parlare di patrimoniale’

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – ‘Sono già passate alcune settimane dall’inizio dell’emergenza nazionale e non solo il governo non ha approntato alcuna azione concreta che consenta la sopravvivenza delle imprese italiane, ma non riesce neppure a prefigurare un piano sulla ripartenza del sistema economico. E pensare che la soluzione possa essere la patrimoniale è semplicemente folle, perché vorrebbe dire impoverire ulteriormente tutti i cittadini” . Lo afferma Maurizio Carrara, deputato di Forza Italia.