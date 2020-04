Coronavirus, virale sui social il cartello del sindaco: “Quanto è vero Iddio se quando finisce la pandemia non vi vedo correre, vi prendo a calci in c**o”, ma è solo l’ennesima bufala

Sta facendo il giro dei social, l’immagine di un cartello che riguarderebbe il periodo di post-quarantena al coronavirus. Su un cartello giallo, si legge un messaggio che l’amministrazione comunale di Buccinasco, comune della città metropolitana di Milano, avrebbe rivolto ai suoi cittadini: “Quanto è vero Iddio se quando finisce la pandemia non vi vedo correre vi prendo a calci in culo”.

Ovviamente, nonostante stia circolando in lungo e in largo, è solo l’ennesima bufala che invade la rete in questo difficile periodo dell’emergenza, anche dal punto di vista dell’informazione. Il cartello è stato smentito dal Movimento 5 Stelle di Buccinasco in un post Facebook: “Buccinasco per favore , non diffondete questa bufala , che poi magari qualcuno la prende pure per vera. Grazie”. La conferma definitiva arriva direttamente dal Comune di Buccinasco: “Ovviamente tutto falso, un pesce d’aprile di ieri ovviamente non opera del Comune (e per altro non disseminato in tutti i parchi). È evidentemente un fotomontaggio”.

Negli ultimi tempi, in cui l’isolamento ci sta obbligando a stare in casa il più possibile, in tanti si sono riscoperti maratoneti o cultori della forma fisica giusto per avere la scusa per uscire di casa. A pensarci bene, il messaggio del cartello non sarebbe proprio una cattiva idea.