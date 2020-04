“Cari italiani capisco che è un momento difficile, di grave emergenza per tutti noi, perché ci vede coinvolti negli aspetti personali, relazionali ed economici, ma non voglio rinunciare a rivolgere a tutti voi, al nostro grande paese, un augurio di cuore, pieno di speranza, buona Pasqua Italia“: lo ha affermato la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in un videomessaggio per la festività pasquale.