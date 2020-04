Coronavirus: Castaldo (M5S), ‘difendiamo eccellenze Italia da sciacallaggio’

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “Nessuno speculatore si illuda: è nostra ferma intenzione difendere le eccellenze produttive italiane, industriali e imprenditoriali dalle possibili mire ostili da parte di aziende straniere. Per questo, tuteleremo tutti gli asset strategici nazionali da eventuali sciacallaggi esteri, anche europei se necessario, affinché nessuno possa tentare di approfittare del momento di difficoltà del nostro sistema produttivo”. Lo ha detto il vicepresidente dell’Europarlamento Fabio Massimo Castaldo dei 5 Stelle.

“Sono molto soddisfatto perché il Governo, dopo aver alacremente lavorato, ha approvato la nuova norma sul Golden Power, arricchita da novità importanti: da un lato verrà estesa a nuovi ambiti produttivi come il settore alimentare, quello assicurativo e quello sanitario. In secondo luogo, sarà possibile esercitarla anche nei confronti di soggetti europei e anche a tutela delle Pmi, tenendo presente il concetto di intera filiera”.

‘Ringrazio, in particolare, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Riccardo Fraccaro, per il grandissimo lavoro svolto a tutela delle eccellenze che hanno reso grande il nostro Paese, una sensibilità da sempre nel Dna del M5S. Sarò e saremo al suo fianco con determinazione nell’impedire che vengano messe in pericolo da riprovevoli mire speculative da parte di soggetti di altri Paesi”, ha concluso.