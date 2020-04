Coronavirus, Checco Zalone canta le difficoltà del lockdown lontano dalla fidanzata: “Arriverà l’immunità di gregge, la pecora più bella sarai tu” [VIDEO]

Il coronavirus ci ha portato un lungo e pesantissimo lockdown, costringendoci a restare in casa il più possibile, evitando spostamenti, assembramenti e lasciandoci lontani dagli affetti. Dal 4 maggio scatta la fase 2 e con essa la possibilità di andare a trovare i famosi “congiunti”. Anche Checco Zalone attende con ansia il momento, come dimostra l’esilarante video pubblicato sui social.

L’attore barese Luca Medici, infatti, ha voluto dedicare una canzone alla quarantena, cantando l‘immunità di gregge in stile Domenico Modugno. La canzone è un racconto del lockdown vissuto dagli italiani, tra restrizioni, autocertificazionI, conferenze stampa del Premier Conte, ma soprattutto la distanza dalla fidanzata. Il governo ha decretato il lockdown proprio alla vigilia del primo appuntamento e così Checco è costretto ad aspettare prima di consumare il rapporto promessogli dalla fidanzata. “Arriverà l’immunità di gregge, sui monti e sulle spiagge, la pecora più bella sarai tu”, è uno dei passaggi della canzone (il video è in fondo all’articolo).

“Una canzone per voi, due note in allegria. Mai come in questo periodo bisogna evitare di dire mai come in questo periodo” scrive Medici sui social. Nel video c’è anche la partecipazione di Virginia Raffaele, a proposito della quale l’attore ha specificato che la regia del video l’ha fatta “ognuno a casa sua”.