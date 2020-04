Coronavirus: la Cina approva la sperimentazione di 3 vaccini

La Cina ha approvato la sperimentazione clinica di tre potenziali vaccini per il Covid-19. Uno di questi è stato presentato oggi da Wu Yuanbin, direttore generale del Ministero della scienza e della tecnologia per lo sviluppo sociale, che ha annunciato in conferenza stampa che un vaccino con vettore adenovirus, sviluppato da un gruppo di ricerca guidato da Chen Wei, dell’Accademia cinese di ingegneria e ricercatore dell’Istituto di medicina militare dell’Accademia delle scienze militari, è stato il primo ad essere approvato per la sperimentazione clinica.

La prima fase della sperimentazione clinica e’ stata completata alla fine di marzo e la seconda fase è iniziata il 12 aprile. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, è il primo vaccino Covid-19 al mondo ad essere entrato nella seconda fase della sperimentazione clinica. Accompagnato dalla figlia, Xiong Zhengxing, un uomo di 84 anni di Wuhan, è stato vaccinato il 13 aprile, diventando il volontario più anziano nella seconda fase della sperimentazione clinica.

Rispetto alla prima fase, la seconda fase ha eliminato il limite di età per la selezione dei volontari oltre i 60 anni. Secondo Chen, dal momento che gli anziani costituiscono un’alta percentuale dei pazienti gravemente malati di COVID-19, il vaccino dovrebbe costituire un vero scudo di sicurezza per loro.

Utilizzando l’adenovirus modificato come vettore, il vaccino porta il gene della proteina del coronavirus spike, la principale proteina di superficie utilizzata dal virus per legarsi a un recettore per invadere le cellule, in modo che il corpo del soggetto produca la memoria immunologica della proteina. Secondo l’accademico, quando il vero coronavirus attacca, il corpo identificherà il suo picco proteico e fermerà la sua invasione.

I 108 volontari che hanno completato la prima fase della sperimentazione clinica il 27 marzo hanno terminato l’osservazione medica centralizzata e sono in buone condizioni. La seconda fase impiegherà 500 volontari e introdurrà il gruppo di controllo del placebo per valutare ulteriormente l’immunogenicita’ e la stabilita’ del vaccino. Alle 17.00 (ora di Pechino) di ieri, 273 volontari sono stati vaccinati.

Wu Yuanbin segnala che un potenziale vaccino inattivato sviluppato dal Wuhan Institute of Biological Products, parte China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) e dal Wuhan Institute of Virology, parte dell’Accademia Cinese delle Scienze, è stato approvato per la sperimentazione clinica ieri. Un altro potenziale vaccino inattivato sviluppato da Sinovac Research and Development, una società con sede a Pechino, è stato approvato ieri.

Utilizzando i microrganismi patogeni morti per migliorare l’immunogenicità, i vaccini inattivati presentano i vantaggi di un processo di produzione maturo, di standard di qualità controllabili e di un’ampia gamma di protezione. Lo afferma Wang Junzhi, un accademico dell’Accademia cinese di ingegneria. Secondo Wang, per produrre il vaccino, i ricercatori coltivano virus vivi su larga scala nei laboratori P3, che hanno standard di biosicurezza elevati.

Gli esperti sono stati invitati a dirigere l’intero processo di sperimentazione animale preclinica dei vaccini, compresi gli esperimenti di tossicità acuta, gli esperimenti di tossicità ripetuti e gli esperimenti di immunogenicità. Secondo l’accademico, i vaccini campione per gli studi clinici hanno superato le ispezioni dell’Amministrazione per gli alimenti e i farmaci e degli Istituti nazionali per il controllo degli alimenti e dei farmaci.

La Cina ha gettato solide basi per la ricerca sui vaccini inattivati negli ultimi anni. Questi tipi di vaccini sono stati ampiamente utilizzati per combattere l’epatite A, l’influenza, l’afta epizootica e la poliomielite. Wu segnala che la sicurezza e l’efficacia dei vaccini inattivati puo’ essere giudicata in base a standard accettati a livello internazionale.