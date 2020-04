Coronavirus in Cina: fine del lockdown a Wuhan, 65mila persone in viaggio

Poche ore dopo la fine del lockdown nella città cinese di Wuhan, epicentro della pandemia di Coronavirus, circa 65mila persone si sono messe in viaggio, tra treni e aerei.

I media locali hanno riportato anche che migliaia di abitanti si siano spostati in auto e pullman, dopo aver dimostrato con un’app per smartphone di essere in salute e non essere stati in contatto recente con persone di cui sia stato confermato il contagio.

Chi lascia Wuhan, all’arrivo a destinazione rispettare una quarantena di 14 giorni e sottoporsi a test di acido nucleico.