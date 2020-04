Coronavirus, la Cina cita l’OMS: “Non ci sono prove che sia nato in laboratorio”

“Funzionari dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) hanno ripetutamente detto che non ci sono prove che il virus sia nato in laboratorio e molti esperti hanno affermato che si tratta di teorie prive di basi scientifiche“: lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino, Zhao Lijian, in dichiarazioni pubblicate dalla Cgtn.

Le parole di Zhao seguono quanto riportato dalla CNN: secondo l’emittente gli Stati Uniti indagano sulla possibilità che il Coronavirus, che si è inizialmente manifestato in Cina, sia nato in un laboratorio di Wuhan, non in un mercato, e che si sia poi diffuso per un incidente.