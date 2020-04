Coronavirus: la Cina ancora “a caccia” del paziente zero

La Cina ha registrato soltanto sei nuovi casi di infezione da Coronavirus (tre domestici e tre dall’estero) e nessuna vittima nelle ultime 24 ore: lo hanno annunciato le autorità sanitarie di Pechino. Ieri i contagi erano stati tre.

Si registrano anche 40 casi di asintomatici.

In Cina i contagiati complessivi sono 82.836 mentre i decessi sono 4.633.

Il Paese resta impegnata a rintracciare il “paziente zero” all’origine dell’epidemia: lo hanno reso noto ieri in conferenza stampa esperti cinesi.

Secondo Liu Peipei, esperta del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie, rintracciare il “paziente zero” è ancora difficile perché richiede l’analisi di un enorme volume di dati complessi.

Per Wang Guiqiang, esperto del dipartimento di malattie infettive del First Hospital della Peking University, individuare il paziente zero rappresenterebbe un significativo risultato, non solo per l’identificazione della fonte del virus, ma anche per il contenimento dell’epidemia e la prevenzione di eventuali nuovi focolai.