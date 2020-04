Coronavirus, in Cina più colpiti gli uomini: “Colpa del fumo che favorisce le infezioni”

Il consumo di tabacco potrebbe essere uno dei fattori che spiegano la differenza di genere nel tasso di mortalità per Covid-19. Lo sostiene il professor Huahao Shen, vicepresidente della Chinese Thoracic Society (CTS) e Chinese Association of Chest Physician (CACP). Interpellato da Aki – Adnkronos International, Shen sostiene che questa ipotesi vale per la Cina, dove l’abitudine al ”fumo è molto più comune tra gli uomini rispetto alle donne e questo potrebbe essere uno dei motivi per cui le donne sono meno suscettibili alle infezioni’‘. ”I dati hanno dimostrato che il consumo di tabacco aumenta significativamente l’espressione genica dell’enzima convertitore dell’angiotensina 2, il recettore funzionale per la sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2, che porta un’elevata suscettibilità al Covid-19 nei fumatori’‘, ha sottolineato il professore che dirige il dipartimento di medicina polmonare e di terapia intensiva del secondo ospedale dell’università di Zhejiang.