Coronavirus, ancora buone notizie dalla Cina: per la prima volta a Wuhan non ci sono più pazienti gravi

Il portavoce della Commissione Nazionale per la Sanità, Mi Feng, ha reso noto che non ci sono più pazienti in condizioni ritenute gravi a Wuhan, la città della Cina da cui si è diffusa la pandemia di Coronavirus. In tutta la provincia (Hubei) il numero dei malati è sceso sotto quota 50.

“Sono guariti tutti i pazienti Covid-19 in condizioni critiche a Wuhan“, riporta l’agenzia ufficiale cinese Xinhua, che cita Mi Feng. “L’ultimo paziente in condizioni gravi a Wuhan è guarito oggi, portando a zero il numero di questo tipo di pazienti nella città“.

In Cina si sono verificati solo 6 nuovi contagi nella giornata di ieri, di cui 2 provenienti dall’estero, secondo l’ultimo aggiornamento, e dai ieri il numero di malati ancora ricoverati è sceso sotto quota mille (oggi sono 915).

In totale, dall’inizio dell’epidemia sono 82.804 i contagi confermati, con 4.632 morti.

Al momento preoccupa la situazione nel nordest del Paese, dove si è registrato un nuovo focolaio: a Mudanjiang, nella provincia dello Heilongjiang, sono 14 i nuovi casi di contagio confermati oggi, a pochi giorni dalla scoperta di un focolaio ad Harbin, dove i casi sono arrivati a quota 81.