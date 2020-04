Coronavirus, Claudia Gerini racconta la sua quarantena: “Anche dalla noia possono nascere spunti creativi”

Claudia Gerini è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì, dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino.

L’attrice romana ha raccontato alcuni aspetti della sua quarantena – “Io sto bene, la quarantena sta andando bene perché per fortuna stiamo tutti in salute. E’ un momento difficile ma da un altro lato abbiamo scoperto che chi doveva rimanere a casa per contenere questo contagio è stato costretto a scoprire un po’ più di se stesso. Ovviamente dipende dalla situazione in cui sei, ci sono tante variabili. Si sono create delle occasioni per approfondire la relazione con noi stessi, quello che ci piace fare. E poi anche dalla noia possono nascere alcuni spunti creativi. Lo so che sono banalità, diciamo che adesso siamo ad un livello di sopportazione che si è un po’ assottigliato, perché l’aria aperta è importante, vedere un po’ di natura, passeggiare. Questa costrizione è tosta. Ma se stare a casa è l’unico rimedio, alla fine ci siamo stati“.

Sulle preoccupazioni da mamma – “Le mie figlie? I ragazzi sono molto responsabili e consapevoli. Loro sono già grandi, ho una ragazza di quasi sedici anni e una di dieci. Sono grandi, coscienti, hanno capito tutto quello che le ho spiegato. Non credevo che gli sarebbe mancata così tanto la scuola, non vedono l’ora di tornarci. Per loro è dura. Per i ragazzi il tempo da vivere è questo. Gli adolescenti vedranno sfumare le loro occasioni le loro occasioni di socialità che sono la vita per un ragazzo. Lo stare in gruppo, il confrontarsi, sono cose che mancano. Che vorrebbero adesso, non il prossimo mese o la prossima estate. Per i ragazzi la vita è adesso, hanno meno pazienza di noi, che invece abbiamo una consapevolezza più chiara del tempo che spassa“.

Sulle sue giornate tipo – “La giornata vola, non c’è tempo di fare nulla. Io ho una famiglia molto presente, ho ancora una nonna, la mattina faccio varie telefonate, ho fatto molto smart working, letture per i bambini, e poi la mattina le ragazze studiano, hanno la loro giornata online. Poi si pranza, il pomeriggio ognuno ha le sue letture, i suoi video. La sera si cena tutti insieme, abbiamo visto molte serie televisive, per fortuna abbiamo una bella terrazza, abbiamo fatto molti disegni sui muri, abbiamo tirato fuori un po’ di creatività, la manualità è stata importante. Ci siamo riscoperti pasticceri, cuochi, la manualità aiuta tantissimo, ti aiuta a distrarti, a concentrarti su altro. Io sono fortunata, lo ripeto, la sto vivendo bene. Avevo in programma tre film e invece mi sto riposando“.

Sul cinema – “Si dice che ci torneremo a dicembre o a gennaio, il problema saranno le modalità. Magari il piacere di andare al cinema con gli amici un po’ verrà meno se bisognerà stare separati gli uni dagli altri. Quello è un po’ triste. Teatri e cinema avranno molti problemi. Ma dobbiamo pensare positivo. Il pensiero negativo ci debilita, ci porta giù, non dobbiamo mai permettere ai pensieri negativi di prendere il sopravvento, perché a volte la mente ci inganna. Quando partono i pensieri troppo negativi, consiglio di scacciarli via dicendo che è solo un inganno della mente. Certamente dei disastri sono avvenuti, però non aiuta pensare negativo“.

Su una cosa da cui è stata particolarmente colpita – “Mi sono commossa molte volte in quest giorni. Perché alla fine siamo un Paese meraviglioso. Abbiamo visto cose strazianti, cose che mi hanno fatto male. Molte persone hanno dovuto rinunciare a vedere i propri familiari. E’ una cosa molto tosta. Mi hanno fatto arrabbiare i furboni che non rispettano le regole. Anche se la maggior parte della gente le ha rispettate. Mi hanno fatto arrabbiare i pochi che se ne sono fregati“.

Telefonate inaspettate ricevute – “Molte. Un mio compagno del liceo. Un po’ di compagni di classe, soprattutto in zona liceo. Le loro chiamate mi hanno fatto molto piacere. E’ stata l’occasione di fare un punto della situazione. Di riscoprirsi. Di riallacciare rapporti che si credevano perduti. Ci si può dare una mano anche con un pensiero o una telefonata“.