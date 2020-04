Coronavirus: gli esperti spiegano come distinguere i sintomi del COVID-19 dalle allergie

“In questo periodo si confondono i sintomi da allergia respiratoria con la ben più temuta Sindrome Respiratoria Acuta Severa da infezione da CoV-2, questo perché in Italia la fase epidemica è coincisa con il periodo di fine inverno e inizio primavera“: lo ha spiegato Catello Romano, pediatra allergologo, docente del corso Ecm di Sanità In-Formazione in esclusiva per Consulcesi Club sulla pneumo-allergologia pediatrica ai tempi del Coronavirus, disponibile da giugno 2020.

Paidoss, a beneficio di pediatri e pazienti ha stilato un elenco dei sintomi per riconoscere le malattie allergiche dai sintomi del Covid-19.

I sintomi di infezione Covid-19 comprendono: rinite, tosse, febbre, dispnea ingravescente resistente ai beta stimolanti, spossatezza, ipo/anosmia ad insorgenza acuta e ipogeusia faringodinia.

I sintomi dell’allergia respiratoria comprendono invece rinite con starnuti, prurito al naso, gocciolamento nasale, naso chiuso, congiuntivite tosse secca, dispnea che si controlla con la terapia antiasmatica, iposmia ed ipogeusia da poliposi nasale, prurito rinofarningeo e non è prevista la febbre.