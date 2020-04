Coronavirus, come sarà il futuro in Italia: “Dobbiamo scordarci la vita normale per un po’. Non si tornerà come prima”

“Dobbiamo immaginare un futuro dove, oltre a indossare le mascherine, ci terremo a distanza gli uni dagli altri e ricorderemo di lavare spesso le mani. Il virus continuerà a stare in mezzo a noi anche quando il lockdown sarà terminato e il governo deciderà di riaprire con grande cautela alcune attività. Ma la vita normale, quella no, scordiamola per un bel po’“: lo ha affermato in un’intervista al Corriere della Sera Giovanni Rezza, capo del dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di Sanità. “L’importante è che qualora venga avviata la fase 2, venga attuata in modo graduale e parziale e sempre, dico sempre, nel rispetto tassativo delle misure che sono ‘mani lavate, la mascherina indossata. Servirà igiene, non manie in atto oggi. Non si tornerà mai come prima, il virus continuerà a circolare fino alla scoperta del vaccino“. “Il ritorno dovrà essere organizzato in modo tale da assicurare uno scaglionamento degli impiegati in ufficio e fabbrica, tenendone una parte in smart working. Non si può certo pensare di farli tornare tutti insieme al lavoro, anche se in azienda fossero rispettate le misure di distanziamento. Questo permetterebbe ai mezzi pubblici di trasporto di garantire corse sicure e di evitare l’affollamento di passeggeri su autobus e treni“. Inoltre l’uso “sistematico nella popolazione di mascherine, che sono barriere fisiche contro il virus, potrebbe ridurre il rischio di trasmissione nei luoghi affollati. Occorrerà una valutazione delle indicazioni per la fase 2” e “personalmente sono favorevole all’uso allargato delle mascherine, sebbene l’Organizzazione mondiale della sanità si sia espressa in modo diverso“.