Coronavirus, il Commissario Arcuri conferma il trend positivo: “Il contagio si attenua, i ventilatori sono più dei ricoverati”

“Oggi inizio con due numeri: 2.573 e 2.659, i primi sono gli italiani ancora ricoverati in terapia intensiva, i secondi numeri sono i ventilatori che servono a combattere questo virus e salvare le vite dei nostri concittadini. Ieri per la prima volta il numero di ventilatori era maggiore al numero dei ricoverati. E’ un segno che non solo il contagio si sta attenuando, non solo questa famosa curva è sotto controllo ma anche che si cominciano a vedere, e anche i numeri iniziano a confortarci. Possiamo dirlo con orgoglio anche perché fino a pochi giorni fa dovevamo decidere dove fronteggiare di più o di meno questa tragedia. Da oggi questa distribuzione avviene con molta maggiore tranquillità“: lo ha affermato il commissario straordinario all’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, nel corso della conferenza stampa settimanale.

“La curva sta scendendo, il contagio si sta attenuando. Anche i numeri stanno cominciando a confortarci“.

“Non dobbiamo abbandonare né la cautela né la pazienza. Il virus è ancora tra noi: abbiamo imparato a contenerlo e fronteggiarlo a fronte di una privazione delle libertà ma dobbiamo sapere che è ancora fra noi. E’ un po’ meno forte, ma non è stato sconfitto né allontanato“.

“In tutto il mondo si registra un assioma semplice: alleggerire le misure di contenimento significa essere in condizione di mappare i contatti. L’alternativa alla mappatura è semplice: le misure non possono essere alleggerite e dobbiamo continuare a limitare la nostra libertà“.

“Il contact tracing è uno strumento utile, forse indispensabile, ma bisogna trovare un soddisfacente equilibrio che risponda a due requisiti, sicurezza e privacy. Non sarà possibile allocare le informazioni in un luogo che non sia pubblico e italiano, immaginare che queste informazioni vengano allocate in server o cloud di natura diversa non credo sia compatibile con i requisiti di sicurezza“.

“La partecipazione e l’utilizzo dell’app è un sinonimo di generosità verso se stessi e verso gli altri, un sinonomi di comunità perché chi la scarica aiuta i suoi simili, e solidarietà“.

“Obbligatorio uso dell’app per alleggerire il lockdown? Dire che esisterà un lasciapassare per chi usa l’app è una farsa. E’ una farsa immaginare che possa uscire chi abbia scaricato l’app e chi non l’ha scaricata debba stare a casa“. “L’app è e resterà volontaria“.

“Bisogna rafforzare le strutture strutture sanitarie territoriali che saranno dedicate esclusivamente ai pazienti Covid-19, tenendo il più possibile separati i vari reparti“. “Dobbiamo costruire una rete dei Covid hospital”.

“Un mese fa avevamo fatto 182mila tamponi. Ieri abbiamo toccato la quota di un milione e 398mila. Quindi il 500% in più rispetto a un mese fa. Con orgoglio credo sia uno dei tanti risultati della combinazione virtuosa del lavoro che stiamo facendo con le Regioni“.

“Ogni 100mila abitanti la Francia ha fatto 560 tamponi, il Regno Unito 710, gli Usa 1125, la Spagna 1990, la Germania 2063, l’Italia 2244. Siamo il Paese che ha la maggiore percentuale tamponi eseguita per abitante“.

“Il tema delle mascherine ha lasciato il passo ma continuiamo una massiccia e vasta distribuzione. Le Regioni ne hanno un po’ di piu’ di quelle che gli servono“. In questa settimana, ha aggiunto Arcuri, “abbiamo distribuito oltre alle 600 mila mascherine all’Ordine dei medici, ne abbiamo consegnate 400 mila all’ordine degli infermieri e 241 mila ai tecnici radiologi“.