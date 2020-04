Coronavirus, il commissario Arcuri: “La durata della crisi economica e sociale è imprevedibile”

“La situazione economico finanziaria è conosciuta, la crisi (da Coronavirus) ha anzitutto caratteristiche, dimensione e durata del tutto imprevedibile, comuni a quelle di altre vissute nei decenni scorsi. La sua specificità è la ‘disordinata durata’: non riusciamo a prevedere per quanto tempo le attività economiche e sociali saranno condizionate e dovranno essere limitate“: lo ha affermato il commissario Domenico Arcuri, in video audizione alle Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera.

“Il nostro Paese ha gestito l’emergenza con modalità e strumenti largamente sufficienti a fronteggiarla. Nella consapevolezza che nessuno strumento al momento è in grado di sconfiggere l’epidemia“.

“Da lunedì potremo distribuire fino a 12 milioni di mascherine al giorno, da giugno 18 milioni, da agosto 24 milioni“.