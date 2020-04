Coronavirus, conferenza stampa di Conte alle 20.20: lockdown fino al 13 Aprile, passeggio con i bambini non autorizzato [LIVE]

Una conferenza stampa del premier Giuseppe Conte è in programma in serata, intorno alle 20.20, a Palazzo Chigi. Lo rendono noto fonti della presidenza del Consiglio.

Con molte probabilità da stasera verrà firmato il nuovo decreto legge che estende le misure restrittive fino al 13 Aprile. “L’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è prorogata fino al 13 aprile 2020”, si leggeva da indiscrezioni.

INIZIA LA DIRETTA DEL PREMIER CONTE

“Non siamo nella condizione di poter allentare” le misure. Cosi’ il premier Giuseppe Conte.

MISURE RESTRITTIVE PROROGATE FINO AL 13 APRILE

“Non possiamo ancora abbracciare una prospettiva diversa. Per questo motivo ho firmato il Dpcm che proroga il regime delle misure fino al 13 aprile. Ci rendiamo conto che chiediamo un ulteriore sforzo”, ha aggiunto il premier, ma “se allentassimo le misure pagheremmo un prezzo altissimo”.

“Una decisione politica deve avere una base di evidenza scientifica, ma i decisori politici devono assumersi le loro responsabilità. Non ho mai detto che seguiamo alla lettera le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, ma che alla base delle nostre decisioni mettiamo i suggerimenti degli esperti. Stiamo affrontando un nemico invisibile, sconosciuto alla politica e anche agli stessi scienziati. A guidarci ci sono i valori costituzionali come i diritti fondamentali dei cittadini, quindi il decisore deve cercare di leggere e interpretare, sulla base dei dati scientifici, i bisogni della propria comunità sapendo che la priorità è la tutela della salute, e contemporaneamente cerchiamo di ottemperare le necessità dell’economia”.

POCHI IRRESPONSABILI DANNEGGIANO TUTTI

“C’e’ una sparuta minoranza di persone che non rispetta le regole: abbiamo disposto sanzioni severe e misure onerose. Non ci possiamo permettere che l’irresponsabilità di alcuni rechino danni a tutti”.

DOPO PASQUA SI VALUTERA’ SE E’ POSSIBILE UN ALLENTAMENTO DELLE MISURE

“Dovremmo affrontare giorni di festività con questo regime restrittivo”, ha spiegato il Premier, dopo Pasqua “si valuterà la prospettiva per programmare un eventuale allentamento delle misure. “Non siamo nelle condizioni di dire che il 14 aprile allenteremo le misure. Quando gli esperti ce lo diranno, entreremo nella fase 2 di allentamento graduale per poi passare alla fase 3 di uscita dall’emergenza, della ricostruzione, del rilancio”. La fase due sarà quella della convivenza con il virus”, dice il presidente del Consiglio, “per poi entrare alla fase tre, ovvero quella dell’uscita dall’emergenza” coronavirus e della ricostruzione.

IL MES E’ UNO STRUMENTO INADEGUATO

Il Mes è uno strumento inadeguato per affrontare l’emergenza coronavirus. Lo ribadisce il premier Giuseppe Conte. “E’ uno strumento nato per choc asimmetrici, noi stiamo attraversano uno tsunami di portata epocale. Io ho detto: Non mi riproponete questo Mes, non ha alcuna considerazione ai miei occhi, agli occhio del mio Paese. Il Mes può essere in prospettiva, se verrà snaturato e posto nell’ambito di un ampio ventaglio di interventi, senza condizionalità preventive o successive, può essere uno strumento fra gli altri che ci offriranno la possibilità di mettere in piedi una strategia europea”“, dice il presidente del Consiglio. “Serve un fronte comune”, osserva Conte.

ALLENAMENTI SOSPESI, PASSEGGIO CON I BAMBINI NON AUTORIZZATO

“Sospendiamo le sedute degli allenamenti sportivi. Non sono più consentiti”. Nel nuovo dpcm si vietano gli allenamenti anche degli atleti professionisti “onde evitare che delle società sportive possano pretendere l’esecuzione di una prestazione sportiva anche nella forma di un allenamento. Ovviamente gli atleti non significa che non potranno piu’ allenarsi: non lo faranno in maniera collettiva ma individuale”.

L’ora d’aria per i bambini? “Non abbiamo mai autorizzato il passeggio con i bambini. Abbiamo solo detto che si puo’ consentire l’accompagno di un bambino per un genitore quando va a fare la spesa”, osserva il presidente del Consiglio.

CHI E’ GUARITO DAL CORONAVIRUS POTRA’ USCIRE?

“Rimane il regime di vincoli che abbiamo predisposto. E’ in atto con la comunità scientifica la possibilità di valutare, per quelli che hanno superato la malattia, come recuperarli alla piena operatività. Ma per ora non cambia nulla”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa

