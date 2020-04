Coronavirus: contagi in aumento in Russia, record per il 6° giorno consecutivo

In aumento i nuovi casi di Coronavirus in Russia: nelle ultime 24 ore sono risultate positive 4.069 persone, riporta l’agenzia di stampa Tass.

E’ il sesto giorno consecutivo in cui viene registrato un record quotidiano dei nuovi contagi.

Ieri i nuovi casi erano stati 3.448. I contagi confermati nel Paese, in totale, sono 32.007 e i decessi 273.