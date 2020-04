Coronavirus: Conte, ‘appena dati e esperti lo permettono, programmiamo allentamento’

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Lo sforzo che stiamo facendo ci consentirà di valutare una prospettiva. Nel momento in cui il consiglio deli esperti ce lo permetterà cominceremo con l’allentamento delle misure”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi.

“Non posso dirvi se sarà dal 14 aprile, non sono ancora nelle condizioni di farlo. Valutando quello che succederà, inizieremo a valutare la prospettiva di una fase 2, quella della convivenza con il virus, per poi entrare nella fase 3 che è quella dell’uscita dell’emergenza con il ripristino delle attività lavorative e sociali”.