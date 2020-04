Coronavirus, Conte: “Italia e Spagna sono in trincea, non possiamo abbassare la soglia di attenzione”

“Dobbiamo agire a livello europeo” ma “una risposta lenta dall’Europa sarebbe una risposta inutile“: lo ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in una intervista alla Tv spagnola ‘La Sexta’.

Il premier ha assicurato di essere costantemente in contatto con il premier spagnolo Pedro Sanchez: “Italia e Spagna sono in trincea“, “non possiamo abbassare la soglia di attenzione“. “Il popolo spagnolo e italiano sono molto vicini, stanno vivendo un intenso dramma nazionale, ma hanno la determinazione e la forza per vincere questa battaglia“.