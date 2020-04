Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “E’ stata una giornata intensa di lavoro, un cdm che ha avuto tanto da deliberare nell’interesse italiani. Diamo liquidità immediata per 400 mld di euro alle nostre imprese, duecento mld per il mercato interno, altri 200 per l’export. E’ una potenza di fuoco, io non ricordo un intervento così poderoso nella storia della nostra Repubblica per il finanziamento alle imprese, andrà a beneficio del mercato interno ma anche dell’export”. Così il premier Giuseppe Conte.