Coronavirus e turismo, Conte: “La prossima estate vacanze in Italia”

Nel corso dell’incontro con gli enti locali sulla fase 2 che si è tenuto in videoconferenza, secondo quanto riferiscono alcuni partecipanti, il tema del turismo è stato posto sul tavolo dal presidente dell’Unione Province d’Italia Michele De Pascale e dal governatore della Sicilia Nello Musumeci: in merito, il premier Conte avrebbe affermato che il governo inviterà i cittadini ad andare in vacanza in Italia.

Il presidente del Consiglio avrebbe affermato che anche in Germania si chiedono cosa Italia e Spagna decidono in materia di turismo per poter organizzare le proprie vacanze dato che il Belpaese è una delle mete preferite.

Conte ha in seguito precisato che ora il governo è concentrato sulla fase 2, sulla questione turismo verrà fatto un tavolo ad hoc.