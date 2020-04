Coronavirus: continua a scendere il numero di contagi nelle Marche [DATI]

In discesa il numero dei positivi al Coronavirus rilevato nelle scorse 24 ore nelle Marche. Dagli ultimi 1.130 tamponi esaminati sono emersi 28 casi di contagio: un numero assoluto di casi così basso, rispetto alla progressione registrata finora, non si verificava dal 3 marzo (23 positivi) quando i test eseguiti furono solo 89.

Il bilancio regionale dei contagi dall’inizio dell’emergenza epedemiologica, ora in progressiva diminuzione, è aggiornato a 5.952 casi su 31.673.

I dati aggiornati sono stati diffusi dal Gruppo operativo per le emergenze sanitarie (Gores).