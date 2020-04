Coronavirus, continua il trend positivo nelle Marche: solo 35 casi in 24 ore su 1.227 test

Secondo quanto riportato nell’aggiornamento quotidiano del Gores, nelle ultime 24 ore nelle Marche è stata registrata una nuova frenata di contagi di Coronavirus: sono solo 35, il 2,9% (ieri era il 4,6%) rispetto ai 1.227 tamponi processati nell’arco della giornata.

Per la seconda volta in questa settimana sono stati superati i mille test in un giorno.

Il numero complessivo di casi accertati nella regione è salito a 6.210, il 16,4% dei 37.877 test effettuati, -0,4% rispetto a ieri e circa -15% dall’inizio del mese di aprile.