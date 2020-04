Coronavirus, fermato dalla Polizia ammette: “sono andato a fare sesso da una mia amica”, multato di 533€

Stamattina alle 09:10 gli agenti della Polizia hanno fermato nella zona nord di Torino, nei pressi di Borgo Vittoria, un uomo di 45 anni in quello che era un banale controllo di prevenzione rispetto al rischio di contagio per le misure anti Coronavirus disposte dal Governo. Nel giorno di Pasqua gli agenti delle forze dell’ordine sono stati mobilitati per controllare il territorio ed evitare riunioni di famiglia, folle e assembramenti: mai, però, i poliziotti di Torino avrebbero potuto immaginare di sentirsi dire quello che il tizio ha dichiarato per spiegare con genuinità perchè fosse uscito di casa. Limpidamente, l’uomo ha ammesso di essere “andato a consumare un rapporto sessuale da una mia amica“. Gli agenti, quindi, l’hanno multato di ben 533€ perchè ha “lasciato senza valido motivo il proprio domicilio/dimora”, consentendogli però la possibilità del pagamento in misura ridotta se effettuerà il bonifico entro 30 giorni nella cifra di 373€.