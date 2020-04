Coronavirus, la Corea del Sud si prepara alla seconda ondata di contagi: “E’ inevitabile, dobbiamo essere pronti”

Le autorità sanitarie della Corea del Sud si stanno preparando a una seconda ondata di contagi di Coronavirus, che si prevede possa arrivare in autunno e in inverno in concomitanza con il periodo dell’influenza stagionale: si sta elaborando un piano, mettendo a disposizione risorse mediche.

Yoon Tae-ho, funzionario del Centro per la gestione delle emergenze, ha spiegato in conferenza stampa che si stanno preparando strutture e risorse mediche in vista di una seconda epidemia.

“Una seconda ondata di infezioni da Coronavirus appare inevitabile e la Corea del Sud farà tutto ciò che è necessario per prepararsi ad affrontarla“, ha affermato Kwon Jun-wook, vice direttore del Centro coreano per il controllo e il prevenzione delle malattie. Il calo nella diffusione del contagio, ha proseguito, “ci permette di prepararci al ritorno alla normalità e allo stesso ci prepariamo per fronteggiare” una seconda ondata di casi.

Per le persone più a rischio verrà elaborato un piano ad hoc: riguarderà ad esempio coloro che lavorano in ospedali, case di cura o cliniche.