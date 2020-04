Coronavirus: in Corea del Sud 74 guariti sono di nuovo positivi

In Corea del Sud almeno 74 persone di cui era stata accertata la guarigione dal Coronavirus sono risultate positive una seconda volta, dopo le dimissioni dall’ospedale: il direttore dei Centers for Disease Control and Prevention di Seul, Jeong Eun-kyeong, ha spiegato che le autorità stavano testando persone e campioni di siero per verificare la possibilità di nuova positività, con il rischio di trasmissione del virus ad altri, e se il loro corpo crea anticorpi in modo adeguato. L’esperto ha precisato che alcuni pazienti non hanno mostrato alcun sintomo prima che il test di follow-up risultasse positivo, mentre altri sono stati testati di nuovo perché mostravano sintomi respiratori. Nessuno di loro ha avuto sintomi gravi.

Secondo Lee Hyuk-min, docente di medicina alla Yonsei University College di Seul, è possibile le infezioni si riattivino dopo essersi indebolite, in pazienti i cui corpi non hanno sviluppato piena immunità: “Alcune persone che sono guarite da casi lievi potrebbero non sviluppare piena immunità, in quei casi l’infezione può riattivarsi dopo un periodo di tempo“. “L’altra possibilità è che le persone siano esposte ad ambienti che colpiscono il loro sistema immunitario dopo l’uscita dall’ospedale, cosa che potrebbe sfociare in riattivazione“.